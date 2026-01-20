「長澤さんが、主演映画の撮影を1年延期して休養に入ると、一部で報じられました。夫婦の時間を大切にするためだといいますが、お父さんとの時間を過ごす目的もあると聞いています」（芸能関係者）

元日に映画監督・福永壮志さん（43）と結婚したことを発表した長澤まさみ（38）。2人の熱愛は報じられておらず、電撃婚は世間を驚かせた。

長澤には結婚への憧れを失っていた時期がある。’17年9月に配信された「シネマトゥデイ」のインタビューで、長澤は自身の結婚観について語っていた。

《もっと若い頃は結婚に憧れていたけど、今は仕事仲間や友だちがいれば独身でも楽しく過ごせるし、自分だけでなんでも乗り越える術も知ってきてしまって……。そもそも、本当に合うパートナーを探すことが難しいです。すべてはタイミングじゃないですかね》

今回、結婚を決断したのは、人生を共にするパートナーと巡り合っただけではなく、ある祈りが秘められているようだ。

「実は長澤さんのお父さんである和明さん（67）は現在、闘病中だそうです。すぐに悪化する病気ではありませんが、長期的に病と向き合っていく必要があると聞いています。

和明さんは、現役時代は日本代表としても活躍した元サッカー選手です。

引退後は指導者の道に進み、Jクラブ・ジュビロ磐田の初代監督を務め、その後も実業団や大学、高校などで指揮しました。

しかし最近は第一線から退いています。’24年11月に小学生向けのサッカー教室を開いて以降、グラウンドに出ているという話は聞いていません。これには、彼の病気が影響しているそうです」（スポーツ紙記者）

長澤と和明さんの絆は強い。’25年10月に「CREA」で配信されたインタビューで、長澤は父と娘の関係について、持論を展開していた。

《そもそも、父と娘の間には、母と娘とは違う親子関係があるように思います。異性というのもあるのかもしれませんが、心の隙間を埋めるというか、お互いに癒やされる存在なのかもしれないと思います》

結婚という人生の節目を迎えた長澤の心境を前出のスポーツ紙記者が推察する。

「以前、長澤さんが父親との関係を聞かれ、『すごく仲よしです』と話していました。

長澤さんは実家がある静岡に帰ると、一緒に近隣の飲食店などを訪れるそうです。親子のツーショットが、地元のとあるお店に飾られています。

そんなお父さんの病気がわかり、12歳で芸能界入りし、休みなく働いてきた自身の人生を顧みたのではないでしょうか」

長澤は小休止をとり、大好きな父親に、改めて花嫁姿を披露することだろう。