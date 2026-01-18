Netflixの大ヒット作『イカゲーム』の世界観やスリルを体感できるイベントが日本に初上陸する。2026年1月16日より東京・渋谷で開催中の体験型イベント『Netflix 渋谷リアル・イカゲーム』を、『スポーツソウル日本版』編集部が一足先に体験してきた。【写真】『イカゲーム』主要キャスト総集結！韓国パレードレポート会場には大きなヨンヒ人形が世界各国で大反響を呼んだ話題のイベントがついに日本上陸『Netflix 渋谷リアル・イカ