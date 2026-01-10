2022年６月の初登場時からぐっと大人っぽさを増した賀喜遥香さん。2025年は全国ツアーの座長や表題曲センターとしてグループを力強く牽引した。そんな彼女との再会の舞台は、下町出身の女性シェフがもてなすカウンターフレンチ。アラカルトを楽しむ“おひとり様天国”で、彼女が感嘆したひと皿とは。一流女性シェフの仕事に接して乃木坂46・賀喜遥香が気付いた「あるべき論」を手放した結果とは？ストイックに理想を追い求めると、