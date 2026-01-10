2022年６月の初登場時からぐっと大人っぽさを増した賀喜遥香さん。2025年は全国ツアーの座長や表題曲センターとしてグループを力強く牽引した。



そんな彼女との再会の舞台は、下町出身の女性シェフがもてなすカウンターフレンチ。アラカルトを楽しむ“おひとり様天国”で、彼女が感嘆したひと皿とは。

一流女性シェフの仕事に接して乃木坂46・賀喜遥香が気付いた「あるべき論」を手放した結果とは？



ストイックに理想を追い求めると、時に人は“あるべき論”で自らを縛ってしまう。





例えばフレンチならコースであるべき、アイドルならば完璧であるべき、といった具合に。賀喜さんも、かつてはそうだった。「元々大ファンだった乃木坂46の一員になれた以上、歌もダンスも表情もトークも、全角度で先輩たちのようにならなければと、ずっと自分を追い込んでいました。それこそ“外食もNG”って、誰に言われたわけでもないのに、ひとりで勝手にルールを作って。自分の一番の敵は自分、という状態だったと思います」東カレ初登場時は2022年６月（8月号）。３年半前の登場ページを眺めながら、「この時はまさにそんな時期でしたね」と振り返った。グループ加入時から次期エースと期待されてきた賀喜さんだけに、周囲が想像する以上に、プレッシャーと闘ってきたのだろう。「私だけのカテゴリーを作ればいいんだ、と気付けた１年でした」



でも過去形ということは、牽引する立場になった今は違う？



「とても変わったと思います。一番の変化は、“今の乃木坂46”を作っているのは自分たちなんだ、と。そう胸を張れるようになったこと。それが自信に変わって、余裕に繋がったのだと思います」



そこまでには、長い葛藤があった。



「“今までの乃木坂にはいないタイプだよね”っていう言葉に敏感に反応して、白石麻衣さん、西野七瀬さん、齋藤飛鳥さんといった偉大な先輩たちと自分を比べては、乃木坂っぽくない、ダメだダメだと落ち込んで。



でも本当にこの１〜２年で、割り切れるようになったんです。まあ別に乃木坂っぽくない人間がひとりくらいいたっていいじゃん、って」



乃木坂46らしくいることより、自分らしくいること。その大切さに気付いた結果、今までとは違う景色や喜びを知ったという。



「ずっと怯えながら立っていたステージに堂々と立てるようになったら、以前よりファンの皆さんの顔がよく見えるようになったんです。会場は同じでも心持ちが変わるだけで、こんなに景色が違うなんて不思議。



それに、先輩の曲を披露できるのもそれはそれで喜びですが、自分たちの曲、それぞれのポジションがある曲を中心にライブを構成できていることが、やっぱり嬉しいんです」

大好物は「エビです！」という賀喜さんが心待ちにしていたのが、メインのオマールエビ。「ぎゅっと詰まった身と爽やかなソースが最高。エビの新たな扉を開けた気がします」



シェフの小泉さんもまた、この『Cheval』で初めて「カウンター越しにゲストがいる景色を知り、自由に料理をする楽しさを知った」と話す。



ふたりのように、真面目でストイックな人間に柔軟性と覚悟が加わったなら……疑うまでもなく最強だ。



「シェフのさりげない心遣いにも癒やされました。私も見習わないと」



そう言って店を後にした彼女の背中は、乃木坂46の“背骨”にふさわしい、凛とした強さを備えていた。

2025年の年末年始は“ビリヤニ”一色になる予感！？



乃木坂46の最新曲のタイトルは『ビリヤニ』！それにちなんで編集部がお土産に用意したのが、『CURRY＆BIRIYANI NIRVANA TOKYO』の「鯖のマサラローストビリヤニ」￥1,500。



あの“ニルヴァーナ”の２号店として2025年４月にオープン。



「実はビリヤニそのものを食べたことがなかったので嬉しい！家でじっくり味わいます」と賀喜さん。歌詞の内容にも注目を。

賀喜遥香 2001年生まれ、栃木県出身。2018年、乃木坂46の４期生としてデビュー。2025年発売の39thシングル『Same numbers』で５作ぶり４度目のセンターを務めた。最新シングル『ビリヤニ』が11月26日にリリース。



