俳優・沢口靖子が主演するテレビ朝日系ドラマ『科捜研の女』が、シリーズ誕生から26年でついに完結する。1月23日に『科捜研の女 ファイナル』（後8：00〜9：48）と題したスペシャルドラマが放送されることが決定した。【写真】若々しい！キュートな笑顔を見せる沢口靖子1999年10月の放送開始以来、26年間にわたって現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けてきた『科捜研の女』が、放送300回という節目を迎え、その歴史に