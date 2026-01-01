【山羊座】2026年1月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。始まりの1月、あなたの運勢は?山羊座（12/22~1/19）「ヒーローの誕生」乗り越えた先の晴れやかな舞台ついに、あなたが世界の中心に立つ季節が巡ってきました。今月、あなたを包む華やかなオーラは、単なる幸運ではありません。これまで積み上げてきた地道な努力と誠実さが、正当な評価となって降り注ぐのです。仕事ではリーダーとしての覚醒と収入アップが