【獅子座】2026年 1月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。始まりの1月、あなたの運勢は?獅子座（7/23-8/22）存在が輝く。「ブランド化」の年あなたが本来持っている「主役のオーラ」が全開になる時がきました。今年は「誰かのため」ではなく「私がやりたいからやる」。その良い意味の我儘さこそが、恋も仕事も大成功させる最強の鍵になるでしょう。プレゼンもデートも、あなたが中心になってリードして。今年はあ