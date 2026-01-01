【魚座】2026年1月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。始まりの1月、あなたの運勢は?魚座（2/19~3/20）「独走状態」ノイズに惑わされず風を感じて深層に眠らせていた願望が、ついに具現化する季節。周囲の雑音に惑わされる時間は終わり、あなたの内なる意志だけが確かな羅針盤となります。今はブレーキを踏む必要はありません。後先を考えないほどの猛烈な疾走こそが、仕事も愛も、すべてを理想の形へと導く最短ル