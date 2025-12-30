Â­¸µ¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤ÇÀè¤Îµ¨Àá¤Ø¤È¿Ê¤á¤Æ¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê°õ¾ÝÁàºî¤¬¿Þ¤ì¤ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡£¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¤È¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¯¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¾å¼ê¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò´Ñ»¡¡£´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡Ö¥³¥ì¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¦´¨¤¯¤Ê¤¤¡×¥½¥Ã¥¯¥¹¼ÂÎã½¸¥«¥é¡¼¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¤è¤ê¤è¤¯³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤ÎÉý¤¬¤â¤Ã¤ÈË­¤«¤Ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤éÆ³¤­½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¾å¼ê¤Ê»È¤¤Êý¤òÁí¤Þ¤È¤á¡£¸ü¼ê¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¡×¤ÎÈ´¤±´¶ÊÔ¤ßÌÜ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿