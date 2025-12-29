日本ハム・有薗直輝内野手（２２）が２８日、郷土の大先輩の功績をたたえて来季から新設される「長嶋茂雄賞」を受賞する選手への成長を誓った。高卒４年目の伸び盛り。今季は１軍で１２試合に出場してプロ初安打、初打点を記録し、イースタン・リーグでは打率・３０６、１９本塁打で２冠に輝いた。千葉県出身で強肩強打の三塁手という点は、長嶋さんと同じだ。さらに中学時代は佐倉シニアに所属。ミスターが生まれ育った佐倉