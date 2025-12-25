イタリア当局が「最も危険な逃亡犯100人」の一人に挙げていたマフィアのボスが、逃亡から3年を経て警察に逮捕された。24日、dpa通信などによると、ナポリ警察はアパート内部の隠し部屋に身を潜めていたマフィア組織カモッラのボス、チーロ・アンドルフィ（Ciro Andolfi、49）を検挙したと明らかにした。ナポリ警察は同日、アンドルフィの隠し部屋を撮影した映像を公開した。隠し部屋の入り口は、アパート内部の偽のラジエーター（