初音ミク feat. Yoneyama Mai】 12月25日 出荷開始 価格：32,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク feat. Yoneyama Mai」を12月25日に出荷開始する。価格は32,800円。 本商品は、「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」より、イラストレーター・米山舞氏がデザインした初音ミクを1/7スケールでフィ