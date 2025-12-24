中国政府は「日本で中国人への憎悪犯罪が急増した」と主張し、渡航自粛を呼びかけている。根拠のない中国側の主張に、海外メディアは、中国がいま抱えている“大きな矛盾”に注目している――。写真提供＝ロイター／共同通信社歓迎式典に臨むフランスのマクロン大統領（手前）と中国の習近平国家主席＝2025年12月4日、北京の人民大会堂（ロイター＝共同） - 写真提供＝ロイター／共同通信社■「日本は危険」と主張する中国高市早苗