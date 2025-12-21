『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した瀬戸みるかライブアイドル界最強の童顔巨乳を引っ提げたNEO JAPONISM（ネオジャポニズム）の瀬戸みるかが、12月22日（月）発売『週刊プレイボーイ1・2合併号』のグラビアに登場。3度目の週プレ撮り下ろしは、今までよりもちょっぴり大人っぽく、そして旅情感をお届け。【写真】瀬戸みるかの撮り下ろしグラビア＊＊＊【グラビアを始めて自信が持てました】――週プレで初ソログラビア