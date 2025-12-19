ジョンマスターオーガニックが新たに発売するヘアマスクは、傷んだ髪に潤いを与え、うねりをケアしてくれる優れもの！2025年12月18日から登場するこの集中ヘアマスクは、オーガニックグリセリンやココナッツオイルを高配合し、乾燥やダメージを内側から補修。さらに、植物由来の成分で髪表面をコーティングして、触りたくなるような柔らかな仕上がりに導いてくれます♪ 美しい髪を手に入れたい方必