U-18日本代表に追加招集されたMF山口豪太(昌平高)がチームに合流した。内定先の湘南ベルマーレで指導を受けたことがある山口智監督が新監督に就任したとあって、「練習メニューはほとんど一緒。フォーメーションも一緒で、全部を分かっているわけではないけど、理解できていることは多いので、自分から発信できるくらいにしていきたい」と意欲的に話した。開幕まで10日あまりとなった高校最後の大会となる高校サッカー選手権に