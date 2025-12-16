ビザスクが大幅続伸となっている。同社は１５日、電通グループ傘下の電通と事業開発コンサルティング領域で協業を開始したことを明らかにしており、これが材料視されているようだ。 この協業により、企業が直面する新規事業開発や事業変革の課題に対し、顧客インサイトを起点にした事業開発から組織カルチャーや従業員体験まで含めた事業変革に向けたソリューションを展開するとしている。 （注）タイ