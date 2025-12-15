装いの完成度を上げるために、丁寧な足元選びは欠かせない。なかでも大人の品格はそのままに、ベーシックなスタイルに季節に見合った深みやレトロな趣をもたらしてくれる、クラシカルなバリエーションに着目。「ソックスで変わる」足元のスタイリングサンプル見慣れたパンプスに仕込むだけで、簡単になつかしいムードを補えるソックスも見逃せない。色みや素材をかえて、足元を自在に彩って。クリアな白ソックスがデニムにきちんと