子どもたちが健脚を競う「ちびっ子健康マラソン大会」が29日、大分市で開催されました。 この大会は子どもたちの健康増進を目的に、トキハインダストリーとエスビー食品が毎年開催しています。 38回目となる今年は、クラサスドーム大分を会場に、小学1年生から6年生まで640人がエントリー。 学年ごとに1.5キロから3キロまでのコースが設定されていて、子どもたちはフィニッシュを目指して走りぬ