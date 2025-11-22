Ａぇ！ｇｒｏｕｐのメンバーだった草間リチャード敬太（２９）が２０日に「心の病」を公表した。草間は同日、東京簡裁から罰金１０万円の略式命令を受けた。併せてグループからの脱退も発表された。ただ、個人としてはＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属で活動を継続する。本人は謝罪声明を発表。グループからの脱退について「一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、この