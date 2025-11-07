フルーツ専門店【新宿高野】が手がける、2025年のクリスマスケーキコレクションが登場しました。旬の果実を贅沢に使用した彩り豊かなケーキたちは、聖夜をより華やかに演出してくれます。定番のショートデコレーションから、マスクメロンを贅沢に使った限定ケーキまで、見た目も味わいも極上のラインナップ♡今年のクリスマスは、特別なケーキで大切な人とのひとときを楽しんで。