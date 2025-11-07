【新宿高野】フルーツ専門店の贅沢なクリスマスケーキ♡今年も華やかに登場

フルーツ専門店【新宿高野】が手がける、2025年のクリスマスケーキコレクションが登場しました。旬の果実を贅沢に使用した彩り豊かなケーキたちは、聖夜をより華やかに演出してくれます。定番のショートデコレーションから、マスクメロンを贅沢に使った限定ケーキまで、見た目も味わいも極上のラインナップ♡今年のクリスマスは、特別なケーキで大切な人とのひとときを楽しんで。

新宿高野のこだわりが詰まったクリスマスケーキ

フルーツ専門店ならではの厳選素材を使った【新宿高野】のクリスマスケーキは、ひとつひとつが芸術品のような美しさ。

ラインナップは以下の通りです。

クリスマスショートデコレーション（4号～6号）



価格：4号（直径約12cm）4,968円／5号（約15cm）6,912円／6号（約18cm）9,288円

苺と生クリームの王道ケーキで、家族や友人とのパーティーにもぴったり。

モンフレーズ（5号 約15cm）

価格：6,264円

甘酸っぱい苺ムースとふんわりスポンジが絶妙なハーモニー。

モンフルール（5号 約15cm）

価格：5,940円

フルーツの香りと生クリームのコクが溶け合う上品な味わい。

限定販売も♡マスクメロンやショコラの特別ケーキ

フルーツの王様・マスクメロンを贅沢に使用した**マスクメロンNoel（4.5号 約13.5cm）**7,128円は、12/23（火）～12/25（木）限定販売。香り高くジューシーな果肉が口いっぱいに広がります。

また、チョコと栗の贅沢なマリアージュが楽しめる**マロンドショコラ（5号 約15cm）**4,860円も見逃せません♪リッチな味わいで、大人のクリスマスを演出してくれます。

WEB予約でスムーズに受け取り

2025年11月1日（土）から【新宿高野本店B2ケーキショップ】にてWEB予約がスタート。

店頭お渡しは12月20日（土）～12月25日（木）まで（※一部商品を除く）。ご予約は12月18日（木）までとなりますが、店舗の予約状況によって早まる場合もあるため、早めのチェックがおすすめです。

心ときめく聖夜を、新宿高野のケーキとともに♡

一年を締めくくるクリスマス。彩り豊かな果実とふんわりクリームが織りなす【新宿高野】のケーキは、大切な人への贈り物にもぴったりです。

ひと口ごとに広がる甘い幸福感で、心温まる聖夜をお過ごしください。