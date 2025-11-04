11月3日未明、徳島市末広の集合住宅の一室で、高齢男性が死亡しているのが見つかりました。死因は胸を強く打ったことによる心臓破裂で、警察は男性が亡くなった経緯を調べています。高齢男性が倒れていたのは、徳島市末広4丁目の集合住宅です。警察によりますと、3日午前0時すぎ、集合住宅の一室で、倒れている高齢男性が見つかりました。男性は、居間で仰向けに倒れていて、司法解剖の結果、死因は胸部打撲による心臓破裂とわかり