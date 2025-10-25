いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『楓』ジャパンプレミアイベントに53組106名様をご招待いたします！スピッツの名曲「楓」を原案にした、映画『楓』が12月19日（金）に全国公開となる。時代を超えて愛される国民的バンド・スピッツの楽曲が、デビュー34年にして初の映画化