村山富市元総理の訃報をきいた大分県内外の政界からは、人柄や社会保障充実への貢献などを偲ぶ声が相次ぎました。 【写真を見る】村山富市氏が死去総理誕生を後押し…衛藤晟一氏「新しい時代を拓ける、必死で推した」政界から惜しむ声 村山元総理の訃報を受け、自民党の衛藤晟一元参議院議員が大分市内で取材に応じ功績を偲びました。 （衛藤晟一元参議院議員）「人柄の良さと大局を見た決断力、胆力があった素晴らしい政治