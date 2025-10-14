タイコスメブランド『BabyBright（ベイビーブライト）』から、スムージーをイメージしたマーブルリップ「BabyBrightヘルシースムージーリップ」が日本上陸！メントール*配合でスーッとした爽快感が続く、軽やかなつけ心地の冷感リップグロスです。2025年10月22日（水）12時より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にてWEB先行発売開始。全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売が開始されます。ベイビー