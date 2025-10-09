豪雨により高速道路ののり面が崩落した想定で、早期復旧を目指す初めての訓練が大分県玖珠町で実施されました。 【写真を見る】豪雨による高速道路のり面崩落を想定NEXCO西日本グループが初の総合防災訓練大分 玖珠サービスエリアに隣接する場所で今回初めて行われた総合防災訓練には、NEXCO西日本グループの社員98人が参加しました。 集中豪雨でのり面が崩落したことを想定し、訓練ではドローンで