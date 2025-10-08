韓国女子ゴルファー、アン・ソヒョンの密着ウェア姿がファンを魅了している。アン・ソヒョンはその圧巻スタイルと幼げのある顔から、「ベーグル女子（ベビーフェイスなのにグラマラスボディ）」を代表する韓国女子ゴルファーとして人気を集めている。【写真】美しすぎる次世代の 美女ゴルファー12選そんなアン・ソヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「都心の中に特別なラウンド」とキャプションに綴り、数枚の動画を投稿