2025年10月4日、韓国メディア・韓国経済は「韓国観光に関する苦情を訴えた人の10人に9人は外国人で、外国人観光客による苦情件数が5年間で36％近く増加したことが分かった」と伝えた。リサーチ会社がまとめて国会文化体育観光委員会所属の与党議員に提出した資料によると、昨年、外国人から寄せられた可能関連の苦情は1478件で、19年に比べ35．8％増加した。同じ期間の韓国人からの苦情は117件で、21．0％減少している。昨年の観光