YouTubeチャンネルで経済解説を行う実業家・マイキー佐野氏が、「知らなきゃ損する銅の実態、金や銀とは全く違う『産業金属』の正体」と題した動画を公開し、銅市場の特徴や価格変動の背景について自らの見解を示した。 冒頭で佐野氏は、直近の市況を踏まえつつ「金が上がると銀も遅れて上がりやすい」が、「銅は同じ軌道をたどらない」と断じ、銅の独自性を強調した。銅は安全資産の色合いが強い金、金に連動しやすい銀