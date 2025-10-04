アルファードハイエース!?トヨタ「ハイエース」のフロントマスクを、同社の「アルファード」風にカスタムしたクルマが全国各地の自動車関係のイベントブースに登場しているようです。手掛けたのは千葉県のカスタムショップ「B-DASH」。ベース車はトヨタ「ハイエース」のワゴンGL 2型です。アルファードハイエース!?【画像】超カッコいい！ 「アルファード“ハイエース”」!?を画像で見る（44枚）ベースとなるハイエースは、