NY株式2日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均46519.72（+78.62+0.17%） S＆P5006715.35（+4.15+0.06%） ナスダック22844.05（+88.89+0.39%） CME日経平均先物45165（大証終比：+95+0.21%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅に５日続伸。半導体関連などＩＴ・ハイテク株が買われ、ナスダックはプラス圏での推移が続いた。 市場では米政府機関閉鎖の米株式市場への影響は