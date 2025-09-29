クロスオーバーへ刷新した3代目リーフリーフが、日産の期待を背負って3代目へ進化した。他メーカーの多くがバッテリーEVの初代を提供している2025年において、注目すべき事実だろう。とはいえモデル名は受け継いでいても、内容はクロスオーバーへ刷新されている。【画像】3代目はクロスオーバー新型・日産リーフサイズの近いEVと写真で比較全156枚航続距離200kmがうたわれた、初代の登場は2010年。2018年に2代目へバトンタッ