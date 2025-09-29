【プレミアリーグ第6節】(セント ジェームズ パーク)ニューカッスル 1-2(前半1-0)アーセナル<得点者>[ニ]ニック・ボルテマーデ(34分)[ア]ミケル・メリノ(84分)、ガブリエル・マガリャンイス(90分+6)<警告>[ニ]ジョエリントン(83分)、ダン・バーン(88分)[ア]リッカルド・カラフィオーリ(56分)観衆:52,199人