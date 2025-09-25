ダスキンが運営するミスタードーナツは、食事メニューを展開する「ミスドゴハン」シリーズからクリーミーパイ3品と、台湾屋台グルメをイメージした麺メニュー3品を発売する。販売期間は、10月1日から2026年3月下旬まで。〈ランチタイムや軽食にぴったりの3種のパイ〉クリーミーパイは、「きのことチキンのクリームシチューパイ」「ミートソースのラザニア風パイ」「つぶつぶコーンクリームパイ」の3品をラインアップする。詳細は以