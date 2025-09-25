ミスド、10月1日からシチューやラザニア風の具材を包んだ「クリーミーパイ」発売/台湾屋台グルメをイメージした3種の麺も同時発売
ダスキンが運営するミスタードーナツは、食事メニューを展開する「ミスドゴハン」シリーズからクリーミーパイ3品と、台湾屋台グルメをイメージした麺メニュー3品を発売する。販売期間は、10月1日から2026年3月下旬まで。〈ランチタイムや軽食にぴったりの3種のパイ〉
クリーミーパイは、「きのことチキンのクリームシチューパイ」「ミートソースのラザニア風パイ」「つぶつぶコーンクリームパイ」の3品をラインアップする。詳細は以下の通り。
◆きのことチキンのクリームシチューパイ
テイクアウト259円、イートイン264円(各税込)
マッシュルームとまいたけの2種のきのことチキンが入ったクリームシチューフィリングを、パイ生地で包んで焼き上げた。サクサクとした食感の生地と、クリーミーなフィリングのコントラストが楽しめる。
ミスド「きのことチキンのクリームシチューパイ」
◆ミートソースのラザニア風パイ
テイクアウト259円、イートイン264円(各税込)
ラザニアをイメージし、完熟トマトのミートソースにマカロニを加え、クリーミーなホワイトソースと合わせた。
ミスド「ミートソースのラザニア風パイ」
◆つぶつぶコーンクリームパイ
テイクアウト259円、イートイン264円(各税込)
牛乳と生クリームを使用したクリームソースにスーパースイートコーンを加えた、つぶつぶ食感のコーンクリームフィリングを、パイ生地で包んで焼き上げた。
ミスド「つぶつぶコーンクリームパイ」
販売期間:10月1日〜2026年3月下旬(順次販売終了予定)
対象ショップ:ミスタードーナツ全店(一部除く)
また、パイは温めることで、さらにおいしく食べられる。電子レンジ(500W)で約10〜20秒温めた後、トースターで約1〜2分焼くと、パイ生地がサクッと仕上がる。
※「オート加熱」や「おまかせ加熱」では加熱しないこと。
※トースターで温める場合は、油落ちを防ぐために、アルミホイル等を敷くこと。
ミスド パイのおいしい温め方〈台湾屋台気分が味わえる飲茶3種〉
飲茶は「台湾風やわらか煮豚麺」「台湾風もちもち水餃子麺」「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」の3品をラインアップ。ミスタードーナツの飲茶の看板メニュー『汁そば』に使用している細麺に合わせ、具材やスープにこだわり、気軽に台湾屋台グルメを味わえるメニューとした。詳細は以下の通り。
『ミスドで台湾屋台気分』飲茶3品発売
◆台湾風やわらか煮豚麺
イートイン693円(税込)
台湾の郷土料理『炕肉飯(コンローハン)』の甘辛く煮込んだ煮豚と、半熟風玉子を麺にトッピングした。醤油ベースのコク深いスープとゴロッとした具材が細麺と相性が良く、食べ応えもあるという。
ミスド「台湾風やわらか煮豚麺」
◆台湾風もちもち水餃子麺
イートイン693円(税込)
台湾で親しまれている水餃子を麺にトッピングした。水餃子の厚みのある皮は、もちもちでつるんとした食感が楽しめる。スープは、鶏ガラベースにショウガの風味を効かせた味わい。
ミスド「台湾風もちもち水餃子麺」
◆台湾風ピリ辛豆乳野菜麺
イートイン693円(税込)
台湾の定番料理「鹹豆漿(シェントウジャン)」をイメージしたコクのある豆乳スープに、えび･キャベツ･もやし･ザーサイをトッピングした。2024年発売時に好評だった豆乳野菜麺スープの豆乳を増量し、さらにコク深くまろやかな味わいに仕上げた。えびの風味と少しピリ辛なラー油をアクセントに仕上げている。
ミスド「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」
販売期間:10月1日〜2026年3月下旬(順次販売終了予定)
対象ショップ:ミスタードーナツ飲茶取り扱いショップ