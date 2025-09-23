阪急うめだ本店で展開する「グランカルビー」から、2025年10月3日（金）に新作ポテトスナックが登場します。今回発売されるのは『PotatoCrispy 伊勢海老のビスク味』と『PotatoAroma 燻製だし醤油風味』。リッチな味わいとこだわりの製法で仕上げられた特別な一品は、プチギフトやご褒美スナックにもぴったり♡ ギフトボックス入りも登場し、大切な人への贈り物としてもおすすめです。 グランカルビー新作2フレ&