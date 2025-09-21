2025年、サンリオの人気キャラクター「クロミ」がついにデビュー20周年を迎えます。その記念として「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」が東京・宮城・愛知・大阪で期間限定オープン♡Y2Kギャルをテーマにしたビジュアルや、胸キュン必至の限定メニュー、描き下ろしアートを使ったオリジナルグッズまで盛りだくさん。クロミの世界観に浸れる特別な空間が全国に登場します。 クロミ20周年を