【プレミアリーグ第5節】(モリニュー・スタジアム)ウォルバーハンプトン 1-3(前半1-3)リーズ<得点者>[ウ]ラディスラフ・クレイチー(8分)[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィン(31分)、アントン・シュタハ(39分)、ノア・オカフォー(45分)<警告>[ウ]フェル・ロペス(12分)[リ]ジェイデン・ボーグル(41分)