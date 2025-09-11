東京土産No.1※「東京ばな奈」と、大人気キャラクター「ちいかわ」の夢のコラボスイーツが再び登場します。リニューアルした『ちいかわバナナプリンケーキ』が、2025年9月17日(水)から池袋駅「イベントステーション池袋南通路」に期間限定で出店。新たに「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の絵柄も仲間入りし、パッケージや手提げも一新♪かわいさも美味しさも進化した特別な一品をお