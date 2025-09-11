【ちいかわ×東京ばな奈】新デザインのバナナプリンケーキが池袋に登場♡

東京土産No.1※「東京ばな奈」と、大人気キャラクター「ちいかわ」の夢のコラボスイーツが再び登場します。リニューアルした『ちいかわバナナプリンケーキ』が、2025年9月17日(水)から池袋駅「イベントステーション池袋南通路」に期間限定で出店。新たに「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の絵柄も仲間入りし、パッケージや手提げも一新♪かわいさも美味しさも進化した特別な一品をお見逃しなく。

かわいすぎる絵柄は全6種類！

今回のリニューアルでは「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新キャラクターが仲間入り。

スポンジケーキには全6種類のかわいい絵柄が描かれ、どれが入っているかは開けてからのお楽しみです。

さらに、個包装デザインも新しくなり、思わず集めたくなる仕上がりに。食べるのがもったいないくらい愛らしいケーキです♡

味も見た目も“むちゃうま”に進化

スポンジケーキの中には、バナナ20％UPでよりフルーティになったプリンカスタードと、ほろ苦いキャラメルクリームをダブルでイン。

ふわふわのスポンジとクリームのバランスが絶妙で、東京ばな奈らしい特別な味わいを楽しめます。

リニューアルしたパッケージや紙手提げにも、かわいいちいかわたちが描かれており、ギフトにもぴったりです♪

商品情報＆限定特典をチェック

『ちいかわバナナプリンケーキ』は4個入と8個入の2種類。4個入は853円(本体価格790円)、8個入は1,706円(本体価格1,580円)で、8個入にはオリジナルステッカーがランダムで1枚付属します。

購入者には新デザインの紙手提げも付いてくる特典つき。

催事は2025年9月17日(水)～9月30日(火)まで池袋駅「イベントステーション池袋南通路」で開催され、営業時間は10:00～21:00(最終日は20:00閉場)となっています。

リニューアルでさらにパワーアップした『ちいかわバナナプリンケーキ』は、かわいいだけでなく本格的なおいしさも楽しめる特別なスイーツ。

大切な人への手土産や自分へのご褒美にぴったりです。販売期間はわずか2週間。ちいかわたちと東京ばな奈が織りなす“むちゃうま”体験を、ぜひ池袋で味わってみてください。