インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、美容専門医師転職エージェント「美容医局」と共同で調査したアンケート「美容医師役が似合うと思う男性芸能人」の結果を紹介しています。調査は、7月22〜30日にかけて、男女1000人にインターネットで実施。3位はディーン・フジオカさんでした。63票を獲得。回答者からは「見た目が似合いそうだから」（20代・女性）、「整った顔立ちと端正なたたずまいが『美容』