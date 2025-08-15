【ワシントン＝阿部真司】米国防総省は１４日、トランプ大統領が首都ワシントンに派遣した州兵約８００人が現地で任務を開始したと明らかにした。施設の警備や警察によるパトロールへの同行、ホームレスを退去させる活動などを行うとみられる。同省によると、州兵は武器を持たず、逮捕などの法執行活動は行わない。トランプ氏はワシントンの「治安悪化」を理由に州兵を派遣し、地元警察を連邦政府の指揮下に置いた。同省報道官