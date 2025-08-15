Netflixの人気恋愛リアリティ番組『ボーイフレンド』に出演した中井大（ダイ）が、自身のセクシュアリティを家族に打ち明けた時の経緯について赤裸々に語った。【映像】ダイシュンのラブラブ2ショット＆シュンからのメッセージ8月14日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに中井が登場した。