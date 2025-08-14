大谷翔平はドジャース移籍後初のエンゼルス戦登板【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間14日・アナハイム）ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。ドジャース移籍後、初のエンゼルスタジアムでの登板となったが、球場は投打二刀流の大谷を見ようと、多くのドジャースファンが集結した。敵地での一戦となったが、ロサンゼルスを本拠地とするチー