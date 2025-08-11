リヴァプール対クリスタル・パレスのコミュニティ・シールドが行われ、PK戦の末にクリスタル・パレスが勝利した。しかし先制点はリヴァプールだった。開始早々の4分、フロリアン・ヴィルツからのパスを受けたウーゴ・エキティケがゴール前の密集から鮮やかなゴールを決めてスコアを動かした。これはプレミアリーグ創設以降リヴァプールの最速デビュー弾（およそ3分48秒）であり、2013年の7分というダニエル・スタリッジの記録を上