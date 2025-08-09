創部51年目で全国初出場…清水リトルモンキーズ・杉山雄介監督の打撃論選手の努力を結果につなげたい思いがある。8月11日に開幕する「高円宮賜杯 全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント」に初出場する静岡市の少年野球チーム「清水リトルモンキーズ」の杉山雄介監督は、打撃指導で構え方とタイミングの取り方に重点を置いている。清水リトルモンキーズはチーム発足51年目で、初めての全国大会出場を決めた。チー