シリーズ累計500万個以上を売り上げた「バターチーズサンド」で知られるフェルム ラ・テール美瑛から、待望の新作が登場♡今回の主役は、“幻のバター”とも称される、伝統製法で作られた北海道産発酵バター。ひとくちで広がる芳醇な香りと優しい甘さが、どこか懐かしく新しい味わいを生み出します。バター好きの方はもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりの逸品です。 幻の