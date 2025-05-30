¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¼´¤Ë¡¢´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ø¥½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤¬¡¢¡Ö2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤ªºÂ¤ê¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡×¤ò5·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µ12¥»¥ó¥Á¡¢²£9.5¥»¥ó¥Á¡£´¥ÅÅÃÓ¼°¤Ç¡¢¿¶Æ°¤ò¤¯¤ï¤¨¤ë¤È¥é¥¤¥È¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¾ì½ê¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡£²Á³Ê¤Ï4180±ß¡ÊÀÇ