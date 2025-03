by Ministerie van Buitenlandse ZakenMicrosoft創業者のビル・ゲイツ氏が、AIについて問われたインタビューで「10年以内に人間の医師や教師の多くがAIに取って代わられるだろう」との趣旨のコメントをしました。Bill Gates on AI: Humans won’t be needed ‘for most things’https://www.cnbc.com/2025/03/26/bill-gates-on-ai-humans-wont-be-needed-for-most-things.html2025年2月、NBCのトーク番組「The Tonight Show」に出